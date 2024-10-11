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        Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:36
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        Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde sahadaki idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Onvo Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

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