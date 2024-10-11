61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Fidan" filmi gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini Ayçıl Yeltan'ın üstlendiği "Fidan" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımındaki Fidan'ın hikayesini konu edinen filmde, Leyla Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil rol aldı.

Festivalin de 61'inci yılı olduğuna dikkati çeken Kortay, "Tam da bu günlerde 60 yılım bitti, 61'e girdim. Ne tesadüf ki Altın Portakal ile yaşıtmışız. 60 yıllık bu yolculukta oyunculuk, yönetmenlik, sunuculuk, çevirmenlik, dublaj ve daha birçok şey var. Ben bu ödülü öncelikle yönetmenimiz Ayçıl Yeltan özelinde hayallerine hiçbir zaman dur demeyen, sürekli o hedefe doğru koşan, tek başına, dimdik olan ve başarabilen tüm kadınlarımız adına almak istiyorum. Bu, 60 emek yılımın en özel ödülü." diye konuştu.

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