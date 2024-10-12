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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gülizar" filmi gösterildi

        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:34
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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gülizar" filmi gösterildi
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        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam etti.

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini ve senaristliğini Belkıs Bayrak'ın üstlendiği "Gülizar" filminin Türkiye prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Ecem Uzun, Bekir Behrem, Aslı İçözü, Hazal Torlak, Hülya Aydın, Ernest Malazogu, Hakan Yufkacıgil, Şehsuvar Aktaş ve Serdar Bordanacı'nın rol aldığı filmin gösteriminin ardından, yönetmen Bayrak, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

        - "Yaklaşık 5 yıllık bir serüveni var"

        Seyircilerin sorularını yanıtlayan Belkıs Bayrak, çok heyecanlı ve duygusal olduklarını belirterek, filmi izleme heyecanını paylaşan seyircilere teşekkür etti.

        Filmin ortaya çıkış hikayesini anlatan Bayrak, "Ben sinema televizyon yüksek lisans mezunuyum. Üniversitedeki eğitimim sırasında hocamın bir hikayeyi paylaşmasıyla başladı ama bu versiyonunda bambaşkaydı. Sonrasında ben bu hikaye üzerine 2-3 yıl mesai harcadım. Yaklaşık 5 yıllık bir serüveni var." diye konuştu.

        Filmin temelindeki belli katmanlarda alan ihlallerinin görüldüğüne dikkati çeken Bayrak, tacizin ise bunun en üst ve görünür safhası olduğunu dile getirdi.

        Oyuncu Ecem Uzun ise izleyicilere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

        - Filmin konusu

        Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın hikayesini konu edinen filmde, genç kadının yolculuğunun, saldırganın kim olduğunu öğrenince klostrofobik bir çıkmaza dönüşmesi anlatılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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