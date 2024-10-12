61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gülizar" filmi gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam etti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini ve senaristliğini Belkıs Bayrak'ın üstlendiği "Gülizar" filminin Türkiye prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ecem Uzun, Bekir Behrem, Aslı İçözü, Hazal Torlak, Hülya Aydın, Ernest Malazogu, Hakan Yufkacıgil, Şehsuvar Aktaş ve Serdar Bordanacı'nın rol aldığı filmin gösteriminin ardından, yönetmen Bayrak, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

- "Yaklaşık 5 yıllık bir serüveni var"

Seyircilerin sorularını yanıtlayan Belkıs Bayrak, çok heyecanlı ve duygusal olduklarını belirterek, filmi izleme heyecanını paylaşan seyircilere teşekkür etti.

Filmin ortaya çıkış hikayesini anlatan Bayrak, "Ben sinema televizyon yüksek lisans mezunuyum. Üniversitedeki eğitimim sırasında hocamın bir hikayeyi paylaşmasıyla başladı ama bu versiyonunda bambaşkaydı. Sonrasında ben bu hikaye üzerine 2-3 yıl mesai harcadım. Yaklaşık 5 yıllık bir serüveni var." diye konuştu.