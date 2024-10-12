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        Antalya'da firari hükümlü 1 kişi yakalandı

        Antalya'da aranan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:03
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        Antalya'da firari hükümlü 1 kişi yakalandı
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        Antalya'da aranan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi

        Kimlik kontrolü esnasında E.Ö. isimli kişinin görevlilere başkasına ait kimlik bilgilerini vermiş, yapılan detaylı incelemede kardeşinin kimliğini beyan ettiği, 34 farklı karşılıksız çek suçundan 119 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 lira para cezası ile arandığı anlaşıldı.

        Firari hükümlü E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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