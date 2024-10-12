Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)
        ABONE OL
        ABONE OL

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" kazandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

        Sunuculuğunu Şebnem Dönmez'in yaptığı gece, oyuncu, müzisyen Taner Ölmez'in konseriyle başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, sinemanın sadece bir izleyiciyi değil, toplumları, şehirleri, ülkeleri değiştirdiğini, geliştirdiğini söyledi.

        Festivalin Antalya'nın en büyük marka değerlerinden olduğunu anlatan Böcek, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde ilk kez gerçekleşen ve sinema sektörümüz için çok önemli olduğunu düşündüğüm güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz. Sinema emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun."

        Böcek, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da aynı heyecanla 7-16 Kasım 2025'te Altın Portakal Film Festivali'nin 62'ncisini düzenleyeceklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

        - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ödül alanlar

        "Cahide Sonku Ödülü", "Gülizar" filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül'e, "En İyi Senaryo Ödülü" "Evcilik" filminin Yönetmeni Ümit Ünal'a, "En İyi Müzik Ödülü" "Balinanın Bilgisi" filminden Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak'a, "En İyi Kurgu Ödülü", "Fidan" filminin kurgusunu yapan Melike Kasaplar'a verildi.

        "En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü", "Gülizar" filminin yönetmeni Meral Aktan, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü", "Fidan" filminin oyuncularından Ayça Bingöl, "En İyi Yardımcı Erek Oyuncu Ödülü"nün sahibi ise "Mukadderat" filmindeki rolüyle Osman Sonat kazandı.

        - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazananlar

        "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahipleri "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu.

        Binnur Kaya, hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına ödülü almak istediğini belirterek, kadınların birlik kurup, bağırıp sesini çıkarmasına rağmen görülmesine imkan olmadığını dile getirdi.

        Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney için aldığını ifade etti.

        - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazananlar

        "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi Nejat İşler, "Evcilik" filmindeki rolüyle kazandı.

        "En İyi Görüntü Yönetmeni", "Balinanın Bilgisi" filminin yönetmeni Murat Has'a, "Film Yön Ödülü" "Ayşe" filmine gitti.

        "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü", "Ayşe" Filminin Yönetmeni Necmi Sancak, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nün sahibi ise "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak oldu.

        Bayrak, ödülünü Türkiye'nin kadınlarına, topraklarına sahip çıkmaya çalışan Filistin'in kadınları adına almak istediğini belirtti.

        "En İyi Yönetmen Ödülü"nü, "Ayşe" filminin yönetmeni Necmi Sancak aldı. "En İyi Film Ödülü" Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filmi kazandı.

        Güç, ilk filmi olduğunu, üretmeye devam edeceğini belirterek, ödül için teşekkür etti.

        Filmin oyuncularından Nur Sürer, "Kadınlardan, çocuklardan ve ağaçlardan elinizi çekin." dedi.

        (Sürecek)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi

        Benzer Haberler

        Altın Portakal'ın finalinde 'telif hakkı' kararı
        Altın Portakal'ın finalinde 'telif hakkı' kararı
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni kırmızı...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni kırmızı...
        Altın Portakal'ın kırmızı halısında 'şıklık' yarışı
        Altın Portakal'ın kırmızı halısında 'şıklık' yarışı
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı sona erdi
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı sona erdi
        Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da başladı
        Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da başladı
        Antalya'da firari hükümlü 1 kişi yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü 1 kişi yakalandı