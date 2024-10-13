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        Antalya Valiliği, "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" kişinin tutuklandığını bildirdi

        Antalya Valiliği, Kaş ilçesinde "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:45
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        Antalya Valiliği, "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" kişinin tutuklandığını bildirdi
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        Antalya Valiliği, Kaş ilçesinde "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarından Kaş ilçesinde yabancı uyruklu kişinin "sokak ortasında soyunarak köpeğe tacizini" içeren görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.

        Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunanın yabancı uyruklu V.O.H. olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Görevlilerimizce aynı gün yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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