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        Alanya'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:29
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        Alanya'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Yeşilöz Mahallesi sahilinde başı kopmuş bir caretta caretta olduğunu görenler durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneğine bildirdi.

        Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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