Alanya'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Yeşilöz Mahallesi sahilinde başı kopmuş bir caretta caretta olduğunu görenler durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneğine bildirdi.

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