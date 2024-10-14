Alanya'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.
Yeşilöz Mahallesi sahilinde başı kopmuş bir caretta caretta olduğunu görenler durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneğine bildirdi.
Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.
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