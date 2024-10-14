"Gereksiz ilaç kullanımı hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor" uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, en küçük kırgınlıkta hastalığa karşı tedbir almak için gereksiz ilaç kullanılabildiğini belirterek, bunun tedavileri zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Usta, AA muhabirine, gereksiz ilaç kullanımının yaygın görüldüğü geçiş mevsimine girildiğini söyledi.

Her yaş grubunun ilaç kullanımı konusunda bilinçli olması gerektiğini dile getiren Usta, "Salgın, girip ve benzeri hastalık riskine karşı en küçük kırgınlıkta önceden önlem almak için çok gereksiz ilaç kullanılıyor ya da hastalar tedavide kullandığı ilacı erken kesebiliyor. İlaç kullanımı konusunda çok ciddi hatalarımız var." diye konuştu.

Usta, ilaçları herkesin kafasına göre kullanamayacağını, bunların tetkikler sonucunda hekimler tarafından düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Çoğu virüsün antibiyotikle tedavi edilemeyeceğini anlatan Usta, virüs mü, bakteri mi veya mantarın mı hasta ettiğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti. "Antibiyotik kullanmadan hastalığı atlatamam" algısının çok yanlış olduğunu belirten Usta, yanlış yönlendirme ve kötü tabuların toplumda daha hızlı yayıldığına işaret etti. - "Virüsleri antibiyotikler öldürmez"