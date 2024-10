Antalya'da "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamındaki eğitim programı, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlendi.

UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, buradaki konuşmasında, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sorunların hızlanarak devam ettiğini söyledi.

İklim değişikliğinde atılacak her adımın önemli olduğuna değinen Eciş, "İklim değişikliği bir tehdit olduğu kadar aynı zamanda bir fırsat olabilir. Eğer birlikte çalışır, yaratıcı çözümler üretirsek bu krizi dönüm noktasına çevirebiliriz. Bu toplantının ilimizdeki iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bugün yapacağımız her eylem, atacağımız her adım yarının dünyasında yankı bulacaktır." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı ise belediye olarak iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin ulusal vizyon ve politikalarına paralel olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı.