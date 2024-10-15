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        Kazada yaralanan 2 kişiye, nöbetten çıkan doktor müdahale etti

        ANTALYA'da motosikletin devrildiği kazada yaralanan 2 kişiye, 24 saatlik nöbetten çıktıktan sonra evine doğru giren Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:35
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        Kazada yaralanan 2 kişiye, nöbetten çıkan doktor müdahale etti
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        ANTALYA'da motosikletin devrildiği kazada yaralanan 2 kişiye, 24 saatlik nöbetten çıktıktan sonra evine doğru giren Dr. Meliha Özge Aksoy, müdahale etti.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı hastane istikametinde meydana geldi. 07 BDK 638 plakalı motosikletle seyir halinde olan Umutcan Konuş ile kayınvalidesi Leyla Arıkan, yola dökülen mazot nedeniyle araç kayınca yere düştü. Hemen arkadan gelen 07 BHE 479 plakalı motosikletin sürücüsü Kemal Hatipoğlu da ani fren yapınca yere savruldu. Ayağa kalkan Kemal Hatipoğlu bir şeyi olmadığını söylerken, Konuş ile kayınvalidesi Arıkan yerde ambulansı bekledi.

        YARALILARI TESLİM ETTİ

        Bu sırada özel bir hastanede çalışan ve 24 saatlik nöbetten çıktıktan sonra evine doğru giden Dr. Meliha Özge Aksoy, kazayı görünce yaralıların yanına gelerek müdahalede bulundu. Aksoy, yaralı Arıkan ile konuşarak durumu hakkında bilgi aldı. Dr. Aksoy, daha sonra gelen ambulans ekibine yaralıları teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        '24 SAATLİK NÖBETTEN ÇIKTIM'

        Yaralıların yardımına koşan Dr. Meliha Özge Aksoy, "Yaralıları gördüm ve hemen aracımı park ederek yardıma koştum. Kontrollerini yaptım ve çok şükür durumları iyiydi. Ambulans ekibimiz de geldi ve hastaneye götürecekler. Maalesef yolda çok fazla kaza oluyor. Sık sık görüyoruz ve gördüğümüz zaman hemen yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dün sabah 08.00'den bu yana çalışıyordum. 24 saatlik bir nöbetten çıktım ama kazayı görünce de hemen yardıma koştum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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