Dünyayı dolaştılar, ihracatı artırdılar

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri, ticari heyet ziyaretleri ve yurt dışı fuarlara katılım gibi faaliyetler, Batı Akdeniz'den özellikle Suudi Arabistan, İran, Kazakistan, Yunanistan, Endonezya ve Mısır'a beklenenin üzerinde ihracat yapılmasını sağladı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğu, bu yıl alternatif pazarlardaki artışlarla telafi ettiklerini söyledi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde Birlik olarak 1 milyar 957 milyon 565 bin dolarlık ihracat yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, bu yıl küresel ekonomik daralma nedeniyle düşüş beklerken yüzde 0,37'lik artışla 1 milyar 965 milyon dolara ulaştıklarını bildirdi.

Birlik olarak son yıllarda yurt dışı ticari heyet ziyaretlerine, fuarlara ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen UR-GE projelerine ağırlık verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bu çalışmaların verimli sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti.

En fazla ihracatı 187 milyon 513 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu pazarda geçen yıla göre yüzde 6'lık bir artışa imza attıklarını belirtti. İkinci sırada yer alan Çin'de ise rakamın 177 milyon dolardan 178 milyon dolara çıktığını aktaran Çavuşoğlu, "Üçüncü sıradaki Rusya'ya yüzde 6 artışla 170 milyon 236 bin dolar, dördüncü sıradaki ABD'ye yüzde 15'lik artışla 97 milyon 811 bin dolar, beşinci sıradaki Hollanda'ya yüzde 22,86'lık artışla 84 milyon 467 bin dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.