Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Dünyayı dolaştılar, ihracatı artırdılar

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri, ticari heyet ziyaretleri ve yurt dışı fuarlara katılım gibi faaliyetler, Batı Akdeniz'den özellikle Suudi Arabistan, İran, Kazakistan, Yunanistan, Endonezya ve Mısır'a beklenenin üzerinde ihracat yapılmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyayı dolaştılar, ihracatı artırdılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri, ticari heyet ziyaretleri ve yurt dışı fuarlara katılım gibi faaliyetler, Batı Akdeniz'den özellikle Suudi Arabistan, İran, Kazakistan, Yunanistan, Endonezya ve Mısır'a beklenenin üzerinde ihracat yapılmasını sağladı.

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğu, bu yıl alternatif pazarlardaki artışlarla telafi ettiklerini söyledi.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde Birlik olarak 1 milyar 957 milyon 565 bin dolarlık ihracat yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, bu yıl küresel ekonomik daralma nedeniyle düşüş beklerken yüzde 0,37'lik artışla 1 milyar 965 milyon dolara ulaştıklarını bildirdi.

        Birlik olarak son yıllarda yurt dışı ticari heyet ziyaretlerine, fuarlara ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen UR-GE projelerine ağırlık verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bu çalışmaların verimli sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti.

        En fazla ihracatı 187 milyon 513 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu pazarda geçen yıla göre yüzde 6'lık bir artışa imza attıklarını belirtti. İkinci sırada yer alan Çin'de ise rakamın 177 milyon dolardan 178 milyon dolara çıktığını aktaran Çavuşoğlu, "Üçüncü sıradaki Rusya'ya yüzde 6 artışla 170 milyon 236 bin dolar, dördüncü sıradaki ABD'ye yüzde 15'lik artışla 97 milyon 811 bin dolar, beşinci sıradaki Hollanda'ya yüzde 22,86'lık artışla 84 milyon 467 bin dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.

        - Endonezya'ya ihracatta artış

        Çavuşoğlu, ilk 5'in dışında ihracatta sürpriz yapan ülkelerin de olduğunu söyledi.

        Bu yıl ihracatta İran'da yüzde 94,77, Kazakistan'da yüzde 91,14, Mısır'da yüzde 52,88, Suudi Arabistan'da yüzde 42,58 ve Yunanistan'da yüzde 40,26 oranında artış sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a 40,9 milyon dolar, İran'a 32,8 milyon dolar, Kazakistan'a 31,2 milyon dolar, Yunanistan'a 16,6 milyon dolar ve Mısır'a 13 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

        Çavuşoğlu, Endonezya'ya geçen yıl aynı dönemde 1,5 milyon dolar civarında olan ihracatın bu yıl 15,3 milyon dolara çıktığını kaydetti.

        Yurt dışı satışların artarak devam edeceğine inandıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Mevcut ülkelerdeki derinliğimizi artırmak ve yeni ülkeleri portföyümüze katmak için yurt dışı ticari gezi faaliyetlerine ağırlık verdik ve bunların da meyvelerini almaya başladık. Suudi Arabistan, Yunanistan, Endonezya, Kazakistan, İran'da ihracatımızda çok yüksek artışlar söz konusu. İran ve Kazakistan'da yüzde 90'ın üzerinde artış var. Gerek Bakanlık düzeyinde gerekse Birlik bazında ciddi destek çalışmaları var, çabalarımıza devam edip buralarda derinleşmeyi sağlayıp, ülkemiz ve bölgemiz açısından daha da yüksek rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz."

        - Her sektörde ticari ziyaret düzenleniyor

        Ümit Mirza Çavuşoğlu, ticari ziyaretlerin, fuarların firmalar arasında güveni, sürdürülebilirliği sağladığını ifade etti.

        Ticari ziyaretleri yaş meyve sebze, maden, aromatik yağlar, ağaç orman ürünleri başta olmak üzere hemen her sektörde gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgemizin etkili olduğu her sektörde ziyaret gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde kimyasal gübre üretiminde ön plana çıkmaktayız, birkaç ülkeyle çalışmalarımız devam ediyor. Bir sektörle sınırlı kalmıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Kazada yaralanan 2 kişiye, nöbetten çıkan doktor müdahale etti
        Kazada yaralanan 2 kişiye, nöbetten çıkan doktor müdahale etti
        Antalya Turizm Fuarı 23 Ekim'de açılacak
        Antalya Turizm Fuarı 23 Ekim'de açılacak
        Antalya'da panelvan ile çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Antalya'da panelvan ile çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' deyip, tek yumrukla komaya soktu
        'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' deyip, tek yumrukla komaya soktu
        "Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısına müstehcenlik suçundan 3 yıla kad...
        "Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısına müstehcenlik suçundan 3 yıla kad...
        Görme engelli telefon tamircisi
        Görme engelli telefon tamircisi