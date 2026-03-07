Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Abdurrahman Yeşil idaresindeki 15 AD 370 plakalı otomobil, Gömbe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerince yapılan incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Burak Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Abdurrahman Yeşil ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen Yeşil, yolda hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.