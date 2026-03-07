Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


        Abdurrahman Yeşil idaresindeki 15 AD 370 plakalı otomobil, Gömbe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerince yapılan incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Burak Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan sürücü Abdurrahman Yeşil ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen Yeşil, yolda hayatını kaybetti.

