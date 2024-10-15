Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 280 litre sahte zeytinyağı, 250 litre sahte nar ekşisi, 65 litre sahte pekmez, 20 bin makaron ve 19 litre bitkisel macun ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak ürünlerin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

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