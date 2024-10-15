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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:13
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak ürünlerin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 280 litre sahte zeytinyağı, 250 litre sahte nar ekşisi, 65 litre sahte pekmez, 20 bin makaron ve 19 litre bitkisel macun ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli G.D. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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