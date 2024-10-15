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        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü Konferansı gerçekleştirildi

        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:38
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        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü Konferansı gerçekleştirildi
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        Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, konferansa katılan Doç. Dr. Köksal Aydınşakir'in görüşlerine yer verildi.

        Aydınşakir, gıda sorunun küresel bir mesele olduğunu belirtti.

        Gıdaya erişimde adaletin sağlanması ve gıda israfının önlenmesi gerektiğini aktaran Aydınşakir, küresel gıda krizleri ve iklim değişikliğinin gıda üretimine doğrudan etkisi olduğunu vurguladı.

        Konferansta Aydınşakir'in yanı sıra konuşmacı olarak akademisyenler Merve Solmaz, Mustafa Acet, İkbal Yalın, Evla Mutlu da katıldı.

        Konferansta rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aktan, Genel Sekreter Prof. Dr. Çağatay Arslan da katılımcılar arasında yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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