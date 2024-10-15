Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü Konferansı gerçekleştirildi
Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.
Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, konferansa katılan Doç. Dr. Köksal Aydınşakir'in görüşlerine yer verildi.
Aydınşakir, gıda sorunun küresel bir mesele olduğunu belirtti.
Gıdaya erişimde adaletin sağlanması ve gıda israfının önlenmesi gerektiğini aktaran Aydınşakir, küresel gıda krizleri ve iklim değişikliğinin gıda üretimine doğrudan etkisi olduğunu vurguladı.
Konferansta Aydınşakir'in yanı sıra konuşmacı olarak akademisyenler Merve Solmaz, Mustafa Acet, İkbal Yalın, Evla Mutlu da katıldı.
Konferansta rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aktan, Genel Sekreter Prof. Dr. Çağatay Arslan da katılımcılar arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.