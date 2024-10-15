Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dünya Gıda Günü Konferansı gerçekleştirildi

Konferansta Aydınşakir'in yanı sıra konuşmacı olarak akademisyenler Merve Solmaz, Mustafa Acet, İkbal Yalın, Evla Mutlu da katıldı.

Gıdaya erişimde adaletin sağlanması ve gıda israfının önlenmesi gerektiğini aktaran Aydınşakir, küresel gıda krizleri ve iklim değişikliğinin gıda üretimine doğrudan etkisi olduğunu vurguladı.

Aydınşakir, gıda sorunun küresel bir mesele olduğunu belirtti.

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