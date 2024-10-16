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        Antalya'da darbedilen çiçekçinin hayati tehlikesi devam ediyor

        Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:26
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        Antalya'da darbedilen çiçekçinin hayati tehlikesi devam ediyor
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        Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

        Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu ağır yaralanan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) Kepez Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çiçekçinin, ameliyata alındığı kaydedildi.

        Yıldırıcı'nın çiçek deposu sahibi dayısı A.O'nun da olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

        Hastane bahçesinden ayrılmayan yakınları, Yıldırıcı ve dayısından gelecek iyi haberi bekliyor.

        Öte yandan yaşananlar çiçek deposunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Kıvanç Ş'nin yumruk atarak yere düşürdüğü Yıldırıcı'yı tekmelediği, araya giren kişinin saldırganı uzaklaştırmaya çalıştığı yer alıyor. Devamında ise Kıvanç Ş'nin bilincini kaybeden çiçekçiye kendine gelmesi için müdahalede bulunmaya çalıştığı görülüyor.

        - Olay

        Kepez ilçesinde 12 Ekim'de iddiaya göre, Kıvanç Ş'nin eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Ş. çiçek deposuna giderek Yıldırıcı'yı darbetmişti. Ağır yaralanan çiçekçi hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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