Antalya'da darbedilen çiçekçinin hayati tehlikesi devam ediyor

Kepez ilçesinde 12 Ekim'de iddiaya göre, Kıvanç Ş'nin eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Ş. çiçek deposuna giderek Yıldırıcı'yı darbetmişti. Ağır yaralanan çiçekçi hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.

Öte yandan yaşananlar çiçek deposunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Kıvanç Ş'nin yumruk atarak yere düşürdüğü Yıldırıcı'yı tekmelediği, araya giren kişinin saldırganı uzaklaştırmaya çalıştığı yer alıyor. Devamında ise Kıvanç Ş'nin bilincini kaybeden çiçekçiye kendine gelmesi için müdahalede bulunmaya çalıştığı görülüyor.

Yıldırıcı'nın çiçek deposu sahibi dayısı A.O'nun da olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu ağır yaralanan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) Kepez Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çiçekçinin, ameliyata alındığı kaydedildi.

Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

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