Antalya'da eski eşini öldüren sanık hakim karşısında
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Savunma yapan sanık, olay günü barışmak amacıyla eski eşiyle konuşmak için Döşemealtı ilçesine geldiğini iddia etti.
Evliliği boyunca ve sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü öne süren sanık, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şoktaydım" dedi.
Duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen çiftin çocukları, babalarından şikayetçi olduklarını ifade etti.
Müşteki avukatlarından Ahmet Ali Özer, sanığın öne sürdüğü maktulün kendisini aldattığı iddiasının, cezasını hafifletmeye yönelik olduğunu söyledi.
Sanık avukatı ise müvekkilinin önceki yıllarda gördüğü psikolojik tedavilerin belgesini mahkemeye sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'nun tutuklu yargılanmasının devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran'da önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu.
Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.
Tutuklanan eski koca hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.