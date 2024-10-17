Antalya'da eski eşini öldüren sanık hakim karşısında

Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran'da önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

Müşteki avukatlarından Ahmet Ali Özer, sanığın öne sürdüğü maktulün kendisini aldattığı iddiasının, cezasını hafifletmeye yönelik olduğunu söyledi.

Duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen çiftin çocukları, babalarından şikayetçi olduklarını ifade etti.

Evliliği boyunca ve sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü öne süren sanık, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şoktaydım" dedi.

Savunma yapan sanık, olay günü barışmak amacıyla eski eşiyle konuşmak için Döşemealtı ilçesine geldiğini iddia etti.

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