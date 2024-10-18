Antalya'da zeytin üretimi yüzde 45 arttı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Zeytin ve zeytinyağı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ancak turizmin hareketlenmesiyle üretimin düştüğü Antalya'da, bu yıl zeytin ve zeytinyağı üretiminde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 45'lik bir artış bekleniyor.

Kepez ilçesindeki Lyrboton Kome Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı tesisleri ve bölgedeki zeytin ağaçları, kentteki üretimin 2 bin 200'lü yıllara dayandığını gösteriyor. 1960'lı yıllara kadar zeytin üretiminde söz sahibi olan ancak turizmin hareketlenmeye başladığı 1980'li yıllardan itibaren üretimin düştüğü kentte, yeni ağaçların dikilmesi ve bölgeye özgü zeytinlerin coğrafi işaret tescil belgesi almasına ilişkin çalışmalar, üretimin artmasına katkı sağlıyor.

- Antalya'ya özgü zeytinlere coğrafi işaret tescili Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, zeytin hasadının geçen hafta başladığını söyledi. Geçen yıla göre bu yıl verimin yüksek olduğunu dile getiren Çandır, "Geçen yıl 38 bin ton zeytin hasadı yapılmış, 6 bin ton zeytinyağı elde edilmişti. Bu yıl Antalya ve çevresinde yaklaşık 55 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı bekliyoruz." dedi. Geçmişte Antalya'nın, zeytin ile anılan bir kent olduğunu ifade eden Çandır, uzun süre üretimde düşüş yaşandığını dile getirdi. Son yıllarda yeniden zeytin ağaçları dikilmeye ve bahçelerin sayısının artmaya başladığını anlatan Çandır, şu anda Antalya'daki üretimin Türkiye'nin yüzde 5'i civarında olduğunu bildirdi.

Ticaret Borsası olarak Antalya'ya özgü zeytinler için coğrafi işaret tescil çalışmalarına da ağırlık verdiklerini aktaran Çandır, şunları kaydetti: "Antalya'ya özgü Tavşan Yüreği zeytinine coğrafi işaret aldık. Taşvan Yüreği, bu bölgede yetişen ve olgunlaşan tür. Çekirdeği taşvanın yüreğine benzetildiği için o ismi aldı. Tavşan Yüreği zeytinyağı için de coğrafi işaret tescil belgesi çalışmalarına başladık. Çünkü Taşvan Yüreği'nden elde edilen zeytinyağının oranı çok yüksek. Bir de buraya özgü Beylik zeytini var, bu da ön plana çıkaracağız. Antalya'da tarihi Pamfilya dönemine dayanan bir zeytin üretimimiz var. Zeytini eski günlerine döndürmek istiyoruz."