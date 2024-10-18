Antalya Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale" gösterisini sahneledi
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), klasik balenin başyapıtlarını içeren ve modern koreografilerle hazırlanan "Gala Bale" gösterisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), klasik balenin başyapıtlarını içeren ve modern koreografilerle hazırlanan "Gala Bale" gösterisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteride, hem klasik hem modern bale yapıtlarının seçkin örnekleri sunuldu.
Riine Sasaki ve Nilay Tahiroğlu gibi ünlü sanatçıların performanslarını sergilediği gösteride, Çaykovski'nin "Fındıkkıran" ve "Kuğu Gölü", Minkus'un "La Bayadere" ve klasik bale repertuvarından "Le Corsaire" ve "Don Kişot" gibi eserler büyük beğeni aldı.
Ayrıca Carmen'den parçalar ile "İkilem", "Loneliness", "Sarcastic" ve "No.7" gibi yenilikçi eserler de sahneye taşındı.
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