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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale" gösterisini sahneledi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), klasik balenin başyapıtlarını içeren ve modern koreografilerle hazırlanan "Gala Bale" gösterisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:00
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale" gösterisini sahneledi
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), klasik balenin başyapıtlarını içeren ve modern koreografilerle hazırlanan "Gala Bale" gösterisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteride, hem klasik hem modern bale yapıtlarının seçkin örnekleri sunuldu.

        Riine Sasaki ve Nilay Tahiroğlu gibi ünlü sanatçıların performanslarını sergilediği gösteride, Çaykovski'nin "Fındıkkıran" ve "Kuğu Gölü", Minkus'un "La Bayadere" ve klasik bale repertuvarından "Le Corsaire" ve "Don Kişot" gibi eserler büyük beğeni aldı.

        Ayrıca Carmen'den parçalar ile "İkilem", "Loneliness", "Sarcastic" ve "No.7" gibi yenilikçi eserler de sahneye taşındı.

        Galeri
        Galeri

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