Antalya'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil yedek parça deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil yedek parça deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Bahtılı Mahallesi'ndeki otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Büyük çapta hasar oluşan depodaki yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.