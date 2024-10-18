CHP Genel Başkanı Özel, Alanya'da temaslarda bulundu

Daha sonra Alanya Kalesi'ni gezen Özel, ziyaret için Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı ve Gazipaşa Belediye Başkanlığı'na hareket etti.

Ardından Alanya Belediyesine geçen Özel, belediye başkanı Osman Tarık Özçelik ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

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