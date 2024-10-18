Kaş'ta "12. Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması" başladı

"Anadolu’da Tiyatro Yapmak" konulu söyleşinin de düzenleneceği etkinlik yarın sona erecek.

Oyunu, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ile belediye başkan yardımcısı Halil Arıkan ve Yeşilköy Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Uludağ da seyretti.

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