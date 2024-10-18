Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.

İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi.