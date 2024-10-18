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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:23
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.

        İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi.

        Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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