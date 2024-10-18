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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AESOB Başkanı Dere'ye ziyaret

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:40
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AESOB Başkanı Dere'ye ziyaret
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

        Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekilliği görevine seçilmesi dolayısıyla AESOB Başkanı Dere'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

        Adlıhan Dere, Arslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Dere'yi TESK Genel Başkan Vekilliği görevinden dolayı tebrik ederek, "Ağır bir görev üstlendi, bu yolda Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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