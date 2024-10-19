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        Finike'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Finike'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:39
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        Finike'de Muhtarlar Günü kutlandı
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        Finike'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından, Kaymakam Musa Kazım Çelik, düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi.

        Kamu kurum müdürlerinin de katıldığı programda konuşan Kaymakam Çelik, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en önemli yapı taşlarından olduğun, muhtarların kamu ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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