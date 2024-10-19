Finike'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kamu kurum müdürlerinin de katıldığı programda konuşan Kaymakam Çelik, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en önemli yapı taşlarından olduğun, muhtarların kamu ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

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