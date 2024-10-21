Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlünün de aralarında olduğu 125 kişi yakalandı.

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