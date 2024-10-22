Kemer Kaymakamı Solmaz, ejder meyvesi üreticilerini ziyaret etti

Ejder meyvesinin katma değeri yüksek tropikal bir ürün olduğunu dile getiren Solmaz, son yıllarda kent genelinde üretimin arttığını kaydetti.

Solmaz, Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ile Tekirova Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan İhsan Kavuz'un serasını ziyaret etti.

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