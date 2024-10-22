Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Antalya'nın Alanya ilçesinde cesedi giysi dolabında bulunan annesini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde cesedi giysi dolabında bulunan annesini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Süleyman S, ağabeyi Ümit S. ve sanık avukatı katıldı.
Söz verilen sanık Süleyman S, "Diyeceğim bir şey yok. Cezamın yüzüme söylenmesi için geldim. Bu benim kaderimmiş, kaderimi yaşıyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Süleyman S'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
- Olay
Hacet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde 3 Mayıs 2023 tarihinde, Fatma S.'den haber alamayan oğlu Ümit S, evde annesinin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta bulmuş, yapılan incelemede kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Kadının daha önce sık sık kavga ettiği öğrenilen diğer oğlu Süleyman S. gözaltına alınmış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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