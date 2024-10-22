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        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Antalya'nın Alanya ilçesinde cesedi giysi dolabında bulunan annesini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 18:46 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:46
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        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde cesedi giysi dolabında bulunan annesini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Süleyman S, ağabeyi Ümit S. ve sanık avukatı katıldı.

        Söz verilen sanık Süleyman S, "Diyeceğim bir şey yok. Cezamın yüzüme söylenmesi için geldim. Bu benim kaderimmiş, kaderimi yaşıyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Süleyman S'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        - Olay

        Hacet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde 3 Mayıs 2023 tarihinde, Fatma S.'den haber alamayan oğlu Ümit S, evde annesinin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta bulmuş, yapılan incelemede kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Kadının daha önce sık sık kavga ettiği öğrenilen diğer oğlu Süleyman S. gözaltına alınmış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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