Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde cesedi giysi dolabında bulunan annesini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Süleyman S, ağabeyi Ümit S. ve sanık avukatı katıldı.

Söz verilen sanık Süleyman S, "Diyeceğim bir şey yok. Cezamın yüzüme söylenmesi için geldim. Bu benim kaderimmiş, kaderimi yaşıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman S'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.