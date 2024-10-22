Antalya'da "Şafak 07 Huzur" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 dron desteğiyle 70 adrese düzenlenen operasyonda 11 pompalı tüfek, 6 tabanca, 106 tabanca fişeği, 128 tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Zeytinköy bölgesinde Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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