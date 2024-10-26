"6. Kaş Yarımadaton" yarışları yapıldı

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın startını verdiği yarışlar, Cumhuriyet Meydanı, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası yol güzergahında 21, 12 ve 6 kilometre olmak üzere 3 ayrı mesafede düzenlendi.

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeden 650 sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.