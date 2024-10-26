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        Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 21:42 Güncelleme: 26.10.2024 - 22:04
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        Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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