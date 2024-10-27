Antalya'da "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kaş Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüş, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kaş açıklarındaki İngilizlere ait uçak gemisi Ben My Chree'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in bataryalarını katırlarla taşıdığı ve o dönem "topçu rotası" olarak kullanılan Topçu Dostluk ve Barış Yolu'nda yapıldı.

Yaklaşık 14 kilometrelik etapta yapılan yürüyüşe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.