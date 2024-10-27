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        Antalya'da "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" yapıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:23 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:31
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        Antalya'da "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" yapıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaş Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüş, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kaş açıklarındaki İngilizlere ait uçak gemisi Ben My Chree'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in bataryalarını katırlarla taşıdığı ve o dönem "topçu rotası" olarak kullanılan Topçu Dostluk ve Barış Yolu'nda yapıldı.

        Yaklaşık 14 kilometrelik etapta yapılan yürüyüşe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Gelibolu mevkisinde başlayan "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü", Kepez tepesi üzerinde son buldu.

        Yürüyüşün ardından Limanağzı Koyu'ndan teknelerle hareket eden Vali Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, Beş adalar mevkisinde Meis taarruzunda hayatını kaybeden 37 şehit anısına denize çelenk bıraktı.

        Bu esnada 37 dalgıç da su altından Türk bayraklarıyla yüzeye çıktı.

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