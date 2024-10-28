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        Antalya'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Finike ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:26 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:38
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        Antalya'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ahmet Yaver'in kullandığı 59 YK 923 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi 1. Gökliman Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

        Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta büyük hasar oluştu.

        Sürücü Yaver, gazetecilere, eşiyle eve giderken arabanın alev alarak yandığını, canlarına zarar gelmediği için de duacı olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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