Serik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Törenler, Kaymakam Cemal Şahin'in, makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından, Hükümet Konağı Meydanında "Cumhuriyet" isimli resim sergisi açıldı.

Atatürk Caddesi'nde devam eden programa, Kaymakam Şahin'in yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şahin, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Şahin, "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ölüme meydan okuyan milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen Kurtuluş Savaşı'nı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir." diye konuştu.