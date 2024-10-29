Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Törenler, Kaymakam Cemal Şahin'in, makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından, Hükümet Konağı Meydanında "Cumhuriyet" isimli resim sergisi açıldı.

        Atatürk Caddesi'nde devam eden programa, Kaymakam Şahin'in yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Şahin, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu gün olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Şahin, "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ölüme meydan okuyan milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen Kurtuluş Savaşı'nı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterisi sundu. Hafta kapsamında Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Antalya'da tırmanış yaparken kayalıktan düşen Alman turist öldü
        Antalya'da tırmanış yaparken kayalıktan düşen Alman turist öldü
        Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Olimpos'ta kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Olimpos'ta kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı
        Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı
        İtfaiye eri yangında zarar görmesini önlediği bayrakları düzeltti
        İtfaiye eri yangında zarar görmesini önlediği bayrakları düzeltti
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tarihi bayrağın önünde başladı
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tarihi bayrağın önünde başladı