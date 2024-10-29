Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:50 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        AGC ve Nirvana Hotels işbirliğiyle Nirvana Cosmopolitan Hotel'de açılan sergide, geçmişten bugüne gazete sayfaları ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından fotoğraf kareleri yer aldı.

        Sergiye davetliler kadar turistler de ilgi gösterdi.

        AGC Başkanı İdris Taş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

        Türk basınının, Cumhuriyet döneminde haber verme, bilgilendirici ve kamuoyu oluşturma özelliğiyle birlikte Milli Mücadele'nin başlangıcında ve Cumhuriyet'in kuruluşunda büyük rol oynadığını belirten Taş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk basınının Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında halkımızı örgütlemede büyük bir özverisi vardır. Sonrasında Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında da her zaman Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmıştır. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gazete manşetleri, fotoğraflar, farklı bir sevgiyle karşınızdayız. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, basının asli görevlerinden birisidir. Bu duruşumuz sonsuza dek değişmeyecektir." dedi.

        İlk kez böyle bir sergi açtıklarını söyleyen Taş, bundan sonra her yıl 28 ya da 29 Ekim'de bu sergiyi açacaklarını kaydetti.

        Açılışa, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar ile Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ile AGC yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı
        Antalya'da fener alayı düzenlendi
        Antalya'da fener alayı düzenlendi
        Alanyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı
        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı
        Antalya'da "101. Yıla Özel 101 Eser Cumhuriyet Sergisi" açıldı
        Antalya'da "101. Yıla Özel 101 Eser Cumhuriyet Sergisi" açıldı
        Serik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Serik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı