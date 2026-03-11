Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Müzikal Rönesans" konseri sanatseverlerle buluştu

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müzikal Rönesans" konseriyle Barok dönemin zengin müzik dilini sahneye taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Müzikal Rönesans" konseri sanatseverlerle buluştu

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müzikal Rönesans" konseriyle Barok dönemin zengin müzik dilini sahneye taşıdı.

        DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da ilk kez seslendirilen Zelenka'nın virtüöz trio sonatlarından Purcell, Handel ve Vivaldi'nin unutulmaz aryalarına uzanan repertuvar, izleyiciyi erken Barok döneminin çok katmanlı ses evreninde etkileyici bir yolculuğa çıkardı.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, mezzosoprano Songül Ekici, arp sanatçısı İlayda Sezen, obua sanatçıları Selçuk Akyol ve Ufuk Soygürbüz, fagot sanatçısı Oğuzhan Güner, viyolonsel sanatçısı Kerem Ekber ile piyanist Talgat Arakeev sahne aldı.

        Konserde ayrıca Henry Purcell'in Dido and Aeneas operasından "When I Am Laid in Earth", Georg Friedrich Handel'in Rinaldo operasından "Lascia ch'io pianga" ve "Cara sposa" aryaları ile Antonio Vivaldi'nin Andromeda Liberata eserinden "Sovvente il Sole" aryası seslendirildi.

        Barok dönemin zengin müzik dilini sahneye taşıyan konser, izleyicilerden beğeni aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine "Can Suyu" desteği sürüy...
        Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine "Can Suyu" desteği sürüy...
        Öğrenciler tramvayın tarihini keyifli yolculukla öğrendi
        Öğrenciler tramvayın tarihini keyifli yolculukla öğrendi
        İncir ağacı hayatını kurtardı: Falezlerde 20 metre yükseklikten düşen adam...
        İncir ağacı hayatını kurtardı: Falezlerde 20 metre yükseklikten düşen adam...
        Uzm. Dr. Ümit Çakmak: "Böbrekler bozulana kadar belirti vermiyor düzenli ko...
        Uzm. Dr. Ümit Çakmak: "Böbrekler bozulana kadar belirti vermiyor düzenli ko...
        Genç onkologlar Antalya'da "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"nde buluşaca...
        Genç onkologlar Antalya'da "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"nde buluşaca...
        Alanya'da bayram tatili öncesi turizm hareketlendi, otellerde rezervasyonla...
        Alanya'da bayram tatili öncesi turizm hareketlendi, otellerde rezervasyonla...