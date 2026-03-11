Canlı
        Antalya Haberleri

        Genç onkologlar Antalya'da "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"nde buluşacak

        Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, genç onkologların katılımıyla "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"ni Antalya'da düzenleyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:51
        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Coşkun, AA muhabirine, kongrenin ikincisini Kemer ilçesinde 26-29 Mart'ta gerçekleştireceklerini söyledi.

        Kongreyi normal sağlık kongrelerinden farklı bir konseptte düzenleyeceklerini anlatan Coşkun, "Normal kongrelerde hocalar sunum yapar, asistan ve uzmanlar sunumları dinler. Bizim kongremizde yeni uzman olan geleceğin onkologları sunum yapacak, konuları tartışacak. Salonda konuşan da sunum yapan da genç onkologlarımız olacak. Bu yönüyle ilk olacak." dedi.

        Coşkun, kongreye 100'ün üzerinde katılım olacağını, Avrupa Onkoloji Derneğinden 2 konuşmacının da sunum yapacağını ifade etti.

        Etkinlikte ilaç ödemeleriyle ilgili konuların da ele alınacağını dile getiren Coşkun, kongrede Danıştaydan ve bölge adliye mahkemesinden katılımcıların bilirkişilikle ilgili sunumlarının olacağını aktardı.

        - "Kanserin toplumda görülme sıklığı artıyor"

        Coşkun, kongrede tedavi seçenekleri, akıllı ilaçlar, immünoterapi, kişiselleştirilmiş tedaviler başta olmak üzere onkoloji alanında önemli konuların ele alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kanserin toplumda görülme sıklığı artıyor. Akciğer, meme, bağırsak ve mide kanserlerini sık görüyoruz. Sigara tüketimine bağlı akciğer kanseri sık görülüyor. Çok fazla akıllı ilaçlar, immünoterapilere yönelik tedaviler var. Akciğer kanserinde bazı ilaçların geri ödenmesine başlandı. 'Hangi durumlarda ödeniyor?' bunları konuşacağız. Gençlerde kanser sıklığı çok arttı, 20'li yaşlarda meme kanseri tanısı koymaya başladık. Genetik yatkınlık da önemli. Artık genetik taramalar gelişti."

        Poster sunumlarının yapılacağı kongrede sonuç bildirgesi hazırlanacağını dile getiren Coşkun, dereceye girenlere ödüller vereceklerini sözlerine ekledi.

