        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Çiçek üreticileri İngiltere'de 15 Mart'ta kutlanacak Anneler Günü için yoğun mesai yaptı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İngiltere'de 15 Mart'ta kutlanacak "Anneler Günü" için başta karanfil olmak üzere pembe tonlardaki çiçekler hazırlanıp sevkiyatları yapıldı.

        Giriş: 11.03.2026 - 11:01
        Özel günlere yönelik üretim yapan kesme çiçek sektörü, 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından İngiltere'de birkaç gün sonra kutlanacak Anneler Günü için de mesaisini tamamladı.

        İngilizlerin talepleri doğrultusunda seralarda yoğun olarak açık pembe ve pembe tonlarında karanfil üretimi yapıldı. Yetiştirilen çiçekler toplanıp özenle paketlendi ve İngiltere'deki anneler için yola çıktı.

        Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektörün sezonu yoğun geçirdiğini söyledi.

        Geçen yıla göre çiçek üretiminin ve ihracatının arttığını dile getiren Yılmaz, bunu İngiltere'de kutlanacak Anneler Günü'ne yönelik siparişlerde de net bir şekilde gördüklerini belirtti.

        - Yaklaşık 4 milyon dolarlık gelir bekleniyor

        Yılmaz, önemli bir pazar olan İngiltere'nin, Hollanda'dan sonra en fazla ihracat yaptıkları ikinci ülke olduğunun altını çizdi.

        Anneler Günü için de yoğun sevkiyatın olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu yıl İngilizlerin Anneler Günü 15 Mart'ta kutlanacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yakın olması nedeniyle seralarda ciddi yoğunluğumuz oldu. İngilizler için sevkiyatları tamamlamak üzereyiz. Anneler Günü için 3-4 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekliyoruz." diye konuştu.

        Yılmaz, bu özel gün için İngiltere'ye 30 milyon daldan fazla çiçek gönderdiklerini kaydetti.

        Her özel güne ayrı renklerde üretim yaptıklarına işaret eden Yılmaz, "İngiltere'de Anneler Günü için kesinlikle pembe, özellikle açık ama koyu pembeye de talep var. Az miktarda da mor talep edildi. Bu üç renk en önemli renklerimiz o gün için." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

