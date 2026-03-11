Canlı
        Kumluca'da 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

        Kumluca'da 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

        Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanan 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:18
        Kumluca'da 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

        Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanan 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Kumluca Belediyesi tarafından "Paylaştıkça Güçleniyoruz" etiketiyle hazırlanan koliler, belediyenin Sosyal Dayanışma Marketi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

        Yardım çalışmaları kapsamında ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolileri ulaştırılıyor.

        Belediye yetkilileri, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

        Sosyal yardım faaliyetlerinin ramazan ayı boyunca devam edeceği, yardımlaşmaya katkı sunmak isteyen vatandaşların da belediye aracılığıyla yardım kolisi bağışında bulunabileceği bildirildi.

