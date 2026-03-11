Canlı
        Haberleri

        ALTSO Başkanı Erdem, 2026 turizm sezonunu değerlendirdi

        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, 2026 sezonunun geçen yılı aratmayacağı konusunda herkesin mutabık olduğunu bildirdi.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:12
        ALTSO Başkanı Erdem, 2026 turizm sezonunu değerlendirdi

        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, 2026 sezonunun geçen yılı aratmayacağı konusunda herkesin mutabık olduğunu bildirdi.

        Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, tur operatörleriyle otelcilerin turizmin en önemli paydaşları olduğunu belirtti.

        Sektörün lokomotifi olan acente ve otelcilerin birbirlerine her zaman ihtiyacı olduğunu aktaran Erdem, "Dünyanın en etkili ve geniş katılımlı turizm fuarı ITB'de edindiğimiz bilgiler ışığında bir önceki döneme göre içinde bulunduğumuz dönemin doluluklarının daha iyi olduğunu söylemek mümkün. 2026 sezonunun da 2025'i aratmayacağı konusunda herkes mutabık." ifadesini kullandı.


        Bu yıl turizm sezonu için şu ana kadar kaygı duyulacak bir durum olmadığını bildiren Erdem, turizm sektörünün pandemiden bu yana tedbirli olmayı refleks edindiğini, bu manada yeni bir uyarıya gerek duymadığını vurguladı.

        Alanya'da kaymakam, Belediye Başkanı, ALTAV ve ALTİD yöneticileri ile ITB Berlin Fuar'ında çok güzel temaslarda bulunduklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:


        "Bizler dışında yaşanan gelişmelere rağmen umutluyuz. Umarız en yakın zamanda her yerde barış tesis olur. Ben bir yandan otelcilere fiyat kırmamaları konusunda tavsiyede bulunurken bir yandan da bazı acentelerin partnerleri olan otelcilere karşı daha dostluk, şeffaflık ve işbirliği içinde olmalarını tavsiye ediyorum. Böyle olursa yediden yetmişe herkes kazanır.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

