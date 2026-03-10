Manavgat'ta muz sarartma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki muz sarartma tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.



İlçedeki Taşağıl Mahallesi'nde bulunan bir muz sarartma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti.



Söndürülen yangında yaralanan olmazken, tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

