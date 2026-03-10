Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Serikspor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'a 4-3 yenilen Serikspor'da teknik sorumlu Mustafa Boran, sezonun en kötü başlangıçlarından birini yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 20:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serikspor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'a 4-3 yenilen Serikspor'da teknik sorumlu Mustafa Boran, sezonun en kötü başlangıçlarından birini yaptıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Boran, çok kötü bir ilk devre oynadıklarını belirterek, "Bireysel hatalardan yediğimiz goller yine. Karşılık veremedik, olumlu reaksiyon tepki veremedik ve ilk yarıda oyunun içinde kaybolduk. Hiçbir anlamda sahada yoktuk. Sezonun en kötü başlangıçlarından birini yaptık." dedi.

        İkinci yarı bambaşka bir hüviyetle sahaya çıktıklarını dile getiren Boran, şöyle konuştu.

        "Rakip 10 kişi kaldı ama 10 kişi kalmasına rağmen de bir istek, mücadele azmi, coşku lazım. Oyuncularımız bunu gösterdi ikinci yarıda. Ama bizim en büyük eksikliklerimizden biri ya çok çabuk rehavete kapılıyoruz ya da çok çabuk kırılıyoruz. 3-3'ten sonra 'rakip demoralize oldu, 4. golü bulacağız' derken tam tersi oldu. Rehavete kapılıp biz 4. golü yedik. Üzgünüz, artık zaman geçiyor. 8 haftamız kaldı. Umudumuz sürüyor, her şeye rağmen sürüyor. İnşallah Adana Demirspor maçıyla farklı bir yöne çevireceğiz bu durumu. Toparlamaya çalışacağız."




        - Pendikspor cephesi

        Atko Grup Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise galibiyet için geldikleri bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        Kaloğlu, "Çok üstündük zaten. Hamza da çok iyi oynadı ama genç bir arkadaşımız. Yaptığı bir hareketle kırmızı kart gördü. Aslında gerek yoktu, 3-0 öndeydik ama yapacak bir şey yok. Çok iyi yerlere gelecek Hamza." ifadelerini kullandı.

        İlk yarıyı son dakikalarda 10 kişi tamamladıklarını aktaran Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "İkinci yarı açıkçası biraz daha hakem arkadaşlarımızın da yardımıyla üstünlük Serikspor'a geçti. Oyunu kenarlara aktardılar. Oradan uzun topları denediler. Biz tabii ki zaman zaman bu konuda iyiydik, zaman zaman iyi cevap verdik ama kolay değil. Neredeyse 60 dakika takımımız 10 kişi oynadı."

        Kaloğlu, VAR hakeminin bir pozisyonun faul olduğunu söylediğini, bu karardan sonra herkesin gerildiğini belirterek, hakemlerin oyunu okuması ve futbolu daha iyi bilmesi tavsiyesinde bulundu.

        Oyuncularını tebrik eden Kaloğlu, "Güzel bir galibiyet oldu. Stresli oldu, özellikle 3-0'dan sonra 10 kişi kaldıktan sonra. Ama önemli olan kazanmaktı. Kazanmaya geldik. Serikspor'lu arkadaşları, kardeşlerimi kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Maçı neredeyse çeviriyorlardı ama biz bırakmadık, pes etmedik. İşte bu yüzden de yürümeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz belli, inşallah da önümüzdeki hafta da iyi hazırlanıp kazanacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında sanıklar 3'üncü k...
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında sanıklar 3'üncü k...
        Trendyol 1. Lig: Serikspor: 3 - Pendikspor: 4
        Trendyol 1. Lig: Serikspor: 3 - Pendikspor: 4
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...
        ALTSO Başkanı Erdem: "Alanya olarak çok güzel bir birliktelik içerisindeyiz...
        ALTSO Başkanı Erdem: "Alanya olarak çok güzel bir birliktelik içerisindeyiz...