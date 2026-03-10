Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ek iddianamenin dosyayla birleşmesiyle Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 43 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Ersoy, eski futbolcu olduğunu ve Manavgat Belediyespor'un idari işleriyle ilgilendiğini söyledi.



Deplasmana otobüslerle taraftar götürüldüğünü anlatan Ersoy, "Taraftarlar 13 kez deplasmana götürüldü ve daha sonra taşıma parası için paralar veriliyordu. Yaklaşık 1000 lisanslı ve lisanssız sporcu vardı. Lisans çıkarmak için diğer işlerle ilgili masraflar oluyordu, bunun için de para lazım oluyordu." dedi.



Tanık Ersoy, Alper Aksoy'a taşımacılık işleriyle ilgili kulübün kasasından para verildiğini ama ne kadar para verildiğini bilmediğini ifade etti.



Tanık Alper Aksoy, otobüsçü olduğunu ve Manavgat Belediyespor adına taşımacılık işleri yaptığını belirtti.



Taraftarların otobüslere zarar vermesi nedeniyle şirketin kulübe otobüs kiralama işine son verdiğini kaydeden Aksoy, "Taraftarların taşınması için benden yardım istendi ben de bazı otobüsçü arkadaşlara söyledim ve bu şekilde taraftarlar taşınmaya başlandı. Bunun için 3 sefer halinde 600 bin lira para aldım ve otobüsçülere dağıttım. Fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum." şeklinde ifade verdi.



Tanık Burak Uyar, belediyede 6 yıldır şoförlük yaptığını ve sanık Mehmet Engin Tüter'in talebiyle bazı mekanlardan parfüm ve alkol şişeleri aldığını, bunları Tüter'in odasına bıraktığını anlattı.



Tanık Hüseyin Taş, sanıklardan Kemal Taş'ın kardeşi olduğu için tanıklık yapmama hakkını kullanarak, tanıklıktan çekildi.



Tanık Müge Avcı, belediyede 10 yıldır sözleşmeli mimar olarak çalıştığını, doğum izninde olduğu sırada Belediyenin İmar Müdürü Osman Zafer Keçel'in istifa etmesi nedeniyle kendisinin müdür vekili olarak çağırıldığını belirtti.



Operasyon kapsamında gözaltına alındığını anlatan Avcı, "Projeler bekletiliyordu, bir aylık süre içerisinde projelere cevap verilmesi gerekiyordu ama bu geciktiriliyordu. İmar Müdürü Sıla Ceyhan Berkaya benden büyük ölçekli otel projelerin neler olduğunu ve kimlere ait olduğu ile ilgili bilgiler istiyordu, rüşvet iddialarıyla ilgili hiçbir şey görmedim ama dedikodularını duyuyordum." dedi.



Tanık ifadelerine karşılık savunma yapan Sıla Ceyhan Berkaya, yazışma ve taleplerinin bilgi alma amaçlı olduğunu ve önüne gelen büyük, küçük demeden bütün projelere bakmaya çalıştığını savundu.



- Kara, ek iddianameye karşı savunma yaptı



Dosyaya giren ek iddianame kapsamında tekrar savunması alınan Niyazi Nefi Kara, belediyenin temizlik işleriyle ilgili yapılan ihalede rüşvet alındığı iddialarını kabul etmediğini anlattı.



Sanıklardan Demir Demir ile aralarında husumet bulunduğunu kaydeden Kara, şunları dile getirdi:



"Belediyedeki temizlik araçları toplam 30 civarındaydı, belediyeye ait bütün araçlara takip cihazı taktırdım ve kayıt altına aldırdım. Kamu israfı oluşmaması için benim gayretim olmuştur. Yine belediyeye bağış ile 26 araç kazandırdım. İhale kamuya açık ve şeffaf olarak belediyemizde gerçekleşmiştir, ödemeler muhasebe tarafında yapılmıştır. Üzerime atılı suçlar tamamen iftiradır. Belediyenin borçlu olduğu firmalara borçları oranında ödemeler yapılmıştır. Dosyada yer alan bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum, üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum."



Sanık Mesut Kara, ek iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer aldığını ve bu suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.



Sanıkların birçoğunu tanımadığını ve hiçbir araya gelmediğini savunan Kara, "Dosyadaki birçok kişiyi tanımıyorum, telefon görüşmelerim dahi olmamasına rağmen nasıl oluyor da örgüt yöneticisi oluyorum anlamadım. Örgüt yöneticisi olsaydım hepsiyle irtibatlı olurdum ama çoğunu tanımıyorum, onlar da beni tanımıyor. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, tutukluların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.



- Soruşturma



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.



Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.



- İddianame



Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.



Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.



İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesi'nde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.



Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.



İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin, otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.



Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

