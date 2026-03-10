Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda A.Ö. (18), A.D. (18), E.Ö. (24), O.Ö. (27), T.Y. (18), M.B.Y. (24), O.K. (25), A.C.T. (20) ve E.B (20) düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, A.D, E.Ö, O.Ö, T.Y. ile M.B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

