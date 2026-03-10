GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede olan depremin, 40,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada "Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına bir ihbar yapılmamış olup, gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur." ifadesi kullanıldı.
