        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

        Akdeniz'de, Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:36
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede olan depremin, 40,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada "Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına bir ihbar yapılmamış olup, gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

