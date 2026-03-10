Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 20:49
        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.

        Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giyen oyuncular idmanı yenilenme çalışmasıyla bitirdi.

        Diğer futbolcular ise antrenmanı pas uygulamalarının ardından dar alanda oyunla tamamladı.

