Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.



Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giyen oyuncular idmanı yenilenme çalışmasıyla bitirdi.



Diğer futbolcular ise antrenmanı pas uygulamalarının ardından dar alanda oyunla tamamladı.



