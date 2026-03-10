Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Serikİsmail Oğan

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Ramazan Ufuk Avdaş, Kurtuluş Aslan

        Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Selim Dilli, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 46 Caner Cavlan), Skvortsov (Dk. 46 Nwachukwu), Burak Asan, Şeref Özcan (Dk. 46 Bilal Ceylan), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli

        Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Denic, Harris (Dk. 69 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Thuram, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Yiğit Fidan), Kitsiou (Dk. 85 Erdem Gökçe)

        Goller: Dk. 14 Hamza Yiğit Akman, Dk. 21 ve Dk. 90+3 Thuram, Dk. 31 Soldo (Atko Grup Pendikspor), Dk. 74 Topalli, Dk. 80 Montes, Dk. 88 Bilal Ceylan (Serikspor)

        Kırmızı kart: Dk. 42 Hamza Yiğit Akman (Atko Grup Pendikspor)﻿


        Sarı kartlar: Dk. 29 Thuram, Dk. 50 Harris (Atko Grup Pendikspor), Dk. 88 Bilal Ceylan, Dk. 89 Selim Dilli, Dk. 90+2 Burak Asan, Dk. 90+4 Caner Cavlun (Serikspor)





        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

