Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi


        ANTALYA-Antalya'da Döşemealtı ilçe Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

        Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Manavgat'ta muz sarartma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat'ta muz sarartma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında sanıklar 3. kez hakim kar...
        Manavgat Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında sanıklar 3. kez hakim kar...
        Selinus Antik Kenti Nijerya'da tanıtıldı
        Selinus Antik Kenti Nijerya'da tanıtıldı
        Serikspor-Pendikspor maçının ardından
        Serikspor-Pendikspor maçının ardından
        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında sanıklar 3'üncü k...
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında sanıklar 3'üncü k...