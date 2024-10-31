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        Antalya'da ulaşım esnafı "UKOME" önünde eylem yaptı

        Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tüm taşımacılık işlemlerinde "C" plakasının zorunlu hale getirilmesi, bir grup ulaşım esnafınca protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:40
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        Antalya'da ulaşım esnafı "UKOME" önünde eylem yaptı
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        Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tüm taşımacılık işlemlerinde "C" plakasının zorunlu hale getirilmesi, bir grup ulaşım esnafınca protesto edildi.

        Konyaaltı ilçesindeki UKOME önünde toplanan esnaf, "Korsan taşımacı değiliz" diye slogan attı.

        Ellerinde "Herkes için adil ulaşım", "Yılların emekçileri ihaleye kurban", "Esnaf korsan değil emekçi", "C plakaların rantına izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıyan grup, ardından UKOME'nin giriş kapısına "Plaka mağdurları" yazan siyah çelenk bıraktı.

        Grup adına konuşan avukat Sevil Çiçek Uçar, UKOME kararı ve Büyükşehir Belediyesinin takdiriyle otel personeli servisi dahil tüm yolcu taşıma araçlarına, tarifeli ya da tarifesiz fark etmeden "C" plaka zorunluluğu getirildiğini söyledi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kendilerine verdiği D2 belgesinin belediye tarafından tanınmadığını belirten Uçar, "C' plaka olmadan taşıma yapanların araçlarının trafikten men edileceğine, araçlara ve içerisindeki yolcularına ceza yazılacağına yönelik bize beyanda bulunuldu. Bununla ilgili yönetmelik çıkartmışlar. Bunun iptali için dava açacağız. Hukuk mücadelesinde bulunacağız. Antalya'da zaten C plaka sayısı yeterli değil. Turizm kenti Antalya'yanın ihtiyacını 'C' plakalı araçlar karşılayamaz." dedi.

        Gruptakilerden Hüseyin Kösem ise Antalya'nın 17 milyonu aşkın turist ağırladığını, organize sanayi ve serbest bölgede onlarca büyük şirketin hizmet verdiğini kaydetti.

        C plaka zorunluluğu nedeniyle kentte yüzlerce kişinin mağdur olduğunu savunan Kösem, "Turizm ve ticaretle bağlantılı sektörlere hizmet veren taşımacı esnafı göz ardı edilmemeli. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve aynı doğrultuda sektörlerde çalışan personel kapasitesi artan bu işletmelerin emeklerinin karşılığı esnafımıza bu dayatma niye? Öğretim çağındaki çocuklar için dizayn edilmiş bu araçların özellikle koltuk yapıları bakımından personel servisi yapmaya elverişli olmadığı herkes tarafından bilinmektedir." dedi.

        Kösem, son yapılan ihaleyle sayısı 4 bin 500'ü bulan C plakanın kent için yeterli olamayacağını iddia ederek, "Bu araçların yarısı da okul servisi yapıyor. Bu kadar az sayıda araç ile otel personel servisi nasıl yapılacak? 10 binden fazla aracın ulaşım hizmeti verdiği kentte bu tekelleşme çabasını anlamıyoruz. Sonuna kadar hukuk mücadelemizi yapacağız." diye konuştu.

        İbrahim Koyuncu da 30 yıldır ulaşım sektöründe çalıştığını belirterek, belediye tarafından ihaleyle satılan "C" plakaların ulaşım esnafı dışında farklı sektörlerde çalışanların eline geçtiğini öne sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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