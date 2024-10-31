Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 137 kişi yakalandı
Antalya merkez ve ilçelerinde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 137 kişi yakalandı.
Antalya merkez ve ilçelerinde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 137 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlünün de aralarında olduğu 137 kişi yakalandı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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