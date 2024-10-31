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        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldürdüğü öne sürülen Mehmet Altın hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:13
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        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldürdüğü öne sürülen Mehmet Altın hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

        Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos 2024 tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) ormanlık alanda, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak öldüren Mehmet Altın (48) hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Aynur Çilli ile onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi otomobiliyle ormanlık alana götüren sanığın, araçtan indirdiği kadının başına satırla vurarak ve başını taşla ezerek öldürdüğü, ardından da parmaklarını kestiği belirtildi.

        Sanığın, cinayete şahit olan Bulutcan Çilli'yi de Doğuyaka Mahallesi'ndeki evinde domuz bağı yöntemiyle bağlayıp boğarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanığın çocuğun cesedinden kurtulmak için poşet almaya gittiği marketten dönerken jandarma ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

        İddianamede, sanık Mehmet Altın'ın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

        Olaya ilişkin yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Altın, jandarmada verdiği ilk ifadede suçunu itiraf etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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